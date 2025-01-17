Мурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Альфа-банк» по признакам нарушения Закона о рекламе

В рекламном ролике банка информация о существенных условиях финансовой услуги транслировалась в течение короткого времени.

Ранее в антимонопольный орган поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу, которая транслировалась на телеканале «ТНТ».

В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация, создающая впечатление о моментальной доставке карты банка потребителю, а также о её обслуживании.

Однако поясняющая сноска о том, что карту можно получить доставкой или в офисе банка, транслировалась в течение короткого времени и была трудна для восприятия.

Управление предполагает, что реклама вводит потребителей в заблуждение относительно моментальности доставки материальной карты потребителю и содержит признаки нарушения Закона о рекламе*.

* - часть 3 статьи 5 федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».