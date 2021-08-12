Мурманское УФАС России выявило сговор на рынке аренды государственного недвижимого имущества в морском порту Мурманск

Решением Мурманского УФАС России от 10.08.2021 по делу №051/01/16-5/2021 в действиях ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» и ООО «СевГазСервис» установлен факт длительной реализации устного антиконкурентного соглашения.

Соглашение имело целью создание ООО «СевГазСервис» необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке аренды государственного недвижимого имущества и рынке швартовки (отшвартовки) судов, а также ограничивало доступ на указанные рынки для других хозяйствующих субъектов.

Несмотря на признание судом заключенного сторонами договора аренды причала недействительным, ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» на протяжении 10 месяцев продолжало предоставлять ООО «СевГазСеврвис» право пользоваться федеральным гидротехническим сооружением – причалом № 44 Южного районо Рыбного терминала морского порта Мурманск для целей оказания услуг в морском порту.

Действиями ответчиков была ограничена реализация АО «Мурманский морской рыбный порт» своего преимущественного права на получение причала в аренду.

После возврата причала ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» отказалось от его повторной сдачи в аренду. Антимонопольный орган полагает, что принятое решение не имеет под собой экономического обоснования и мотивировано нежеланием сдавать причал в аренду иному субъекту.

Услуги швартовки судов стали оказываться ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» с привлечением ООО «СевГазСервис» по договорам аутсорсинга, заключенным в нарушение установленных требований без проведения конкурентных процедур, что также отразилось на увеличении предприятием тарифов для контрагентов на 60%.

Действия ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» и ООО «СевГазСервис» квалифицированы в качестве нарушающих пункт 3 части 4 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ответчикам выданы предписания о прекращении реализации выявленного антиконкурентного соглашения.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, решение и предписания Мурманского УФАС России могут быть оспорены ответчиками в судебном порядке.

Полный текст решения антимонопольного органа доступен по ссылке: https://br.fas.gov.ru/to/murmanskoe-ufas-rossii/6ad9ca64-22c9-4ead-a89b-f31fe47dcd3e/.