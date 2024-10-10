Мурманское УФАС России выявило сговор участников торгов

Ведомство признало в действиях участников торгов факт нарушения Закона о защите конкуренции.

В 2023 году состоялся электронный аукцион на выполнение работ по ремонту системы отопления в здании молодёжного пространства в Заполярном. Заказчиком являлся Центр поддержки и развития молодёжных инициатив Печенгского муниципального округа. Начальная цена контракта составила 1 млн 261 тысяча 153 рубля.

Участие в электронном аукционе принимали двое: индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью. Начальная цена контракта была снижена на 4%, после чего общество отказалось от дальнейшей конкурентной борьбы, отдав победу предпринимателю.

Антимонопольный орган установил, что между участниками реализовано соглашение о поддержании цены контракта. Общество отказалось от конкуренции в пользу предпринимателя за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Договоренность была достигнута устно в ходе процедуры торгов.

Предприниматель и общество признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Оба участника признали факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения.

* - пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» признаёт картелем и запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.