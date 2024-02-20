Мурманское УФАС России защитило права лаборатории по производству крема

В у Мурманское УФАС обратилось ООО Лаборатория «Биоритм» с заявлением в отношении предпринимателя. Причина: приобретение и использование исключительного права на товарный знак «Stendup gel».

Общество производило и осуществляло реализацию продукции крема для мужчин с товарным обозначением «Stand up man», а предприниматель реализовывал аналогичную продукцию, но с товарным обозначением «Stendup gel». Сам предприниматель данный вид продукции не производил, а приобретал товар у сторонней организации. По мнению лаборатории, эти товарные обозначения являются сходным до степени смешения. Предприниматель использовал элементы дизайна и элементы графического оформления, сходные с элементами графического оформления продукта ООО Лаборатория «Биоритм» и вводил в заблуждение потребителей. У предпринимателя выросли продажи данного крема, а общество несло убытки. Успешные продажи товара наблюдались благодаря узнаваемости товара ООО Лаборатория «Биоритм».

Управление установило, что предпринимателю было известно о наличии на рынке продукции с товарным обозначением «Stand up man». Его действия были направлены на устранение с рынка конкурентов путём регистрации товарного знака в отношении уже существующего на рынке товара. Общество было вынуждено приостановить продажи крема «Stand up man» до выяснения всех обстоятельств и в целях защиты своей репутации.

В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган выяснил, что данный вид продукции под товарным знаком «Stendup gel» реализовывался многими предпринимателями на маркет-плейсах, которым предприниматель направил требования об ограничении реализации товара.

Управление признало в действиях предпринимателя нарушение Закона о защите конкуренции*. Предпринимателю выдано предписание.

Также необходимо отметить, что антимонопольный орган в данный момент рассматривает аналогичные заявления в отношении этого предпринимателя.

* - часть 1 статьи 14.4 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.