Мурманское УФАС встало на защиту ООО УК «Академическая» в споре с заказчиком

В Мурманское УФАС обратился заказчик с заявлением о включении сведений об ООО «УК «Академическая» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Общество было единственным участником в 17 закупках на приобретение жилых помещений в Мурманской области для расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Чтобы исполнить обязанности по заключению контрактов, обществу требовалось на начальном этапе подписать их и разместить в ЕИС в установленные сроки.

Общество в установленный срок контракты подписало и направило их заказчику, который посчитал, что общество уклонилось от заключения контрактов.

Основанием для признания общества уклонившимся стало отсутствие разрешения на строительство.

Требования о наличии разрешения на строительство предъявляется на этапе исполнения контракта, а не при его заключении. Его отсутствие не может служить основанием для признания общества уклонившимся от его заключения.

Комиссия признала, что вывод заказчика об уклонении общества от заключения контракта является необоснованным.

На основании вышеизложенного комиссия Мурманского УФАС России не включило общество в РНП.