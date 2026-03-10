В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
Мурманское УФАС выдало предупреждение региональному оператору по вывозу мусора

В антимонопольную службу обратился предприниматель из Кандалакши. Он сообщил о возможных нарушениях со стороны АО «Ситиматик» — регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

У предпринимателя два магазина в Кандалакше. В 2025 году он за свой счёт оборудовал контейнерную площадку для мусора. Её согласовали с администрацией и внесли в реестр мест накопления отходов. По данным реестра, единственный источник ТКО для этой площадки – магазины предпринимателя.

Предприниматель попросил оператора перейти на учёт ТКО по факту — исходя из объёма его контейнера (240 литров). Но «Ситиматик» отказал. Оператор сообщил, что магазины находятся в многоквартирных домах и поэтому нужно письменное согласие всех жильцов, которые пользуются площадкой.

Мурманское УФАС установило: «Ситиматик» занимает доминирующее положение на рынке вывоза мусора в Мурманской области (доля больше 50%). Значит, на него распространяются требования закона о защите конкуренции. Площадка предпринимателя есть в реестре мест накопления отходов, а жильцы многоквартирных домов складируют ТКО на других площадках. Это тоже подтверждено документами.

Поэтому требовать согласия жильцов в данном случае было не нужно.

Отказ оператора перейти на учёт по факту служба признала необоснованным.

В действиях АО «Ситиматик» усмотрели признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» — навязывание предпринимателю невыгодных условий договора (пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).

Оператору выдали предупреждение: в течение 20 рабочих дней пересмотреть обращение бизнесмена и изменить способ учёта мусора.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, если предупреждение выполнят, дело не возбудят и штрафовать не будут.

