Мурманское УФАС вынесло административный штраф 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу

Управление привлекло АО «Альфа - Банк» к ответственности за недостоверную рекламу в эфире телеканала «ТНТ»

Ранее служба рассмотрела заявление гражданина о транслируемой рекламе АО «Альфа - Банк», обещающей потребителям моментальную доставку банковской карты.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, звук дверного звонка, курьер, вручающий конверт с картой в руки клиента, акцент на моментальности доставки - всё это формировало впечатление о возможности получить физическую пластиковую карту в кратчайшие сроки.

Однако в реальности речь шла не о доставке пластиковой карты, а о выпуске её цифрового аналога. С этими условиями предлагалось ознакомиться в двухсекундной поясняющей сноске внизу экрана.

Антимонопольный орган счёл, что реклама содержит не соответствующие действительности сведения об условиях доставки карты.

Формальное присутствие в рекламе существенной информации, привёденной мелким шрифтом на протяжении короткого времени, не позволяет потребителю воспринимать эти сведения, тем самым искажает смысл рекламы.

Банк нарушил требования пункта 5 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, за что был наказан административным штрафом в размере максимальной санкции 500 тысяч рублей.

* - часть 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность рекламодателя за нарушение законодательства о рекламе и влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.