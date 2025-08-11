Проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве многие россияне не хотятЛюди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холод
Мурманское УФАС вынесло административный штраф 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу

Управление привлекло АО «Альфа - Банк» к ответственности за недостоверную рекламу в эфире телеканала «ТНТ»

Ранее служба рассмотрела заявление гражданина о транслируемой рекламе АО «Альфа - Банк», обещающей потребителям моментальную доставку банковской карты.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, звук дверного звонка, курьер, вручающий конверт с картой в руки клиента, акцент на моментальности доставки - всё это формировало впечатление о возможности получить физическую пластиковую карту в кратчайшие сроки.

Однако в реальности речь шла не о доставке пластиковой карты, а о выпуске её цифрового аналога. С этими условиями предлагалось ознакомиться в двухсекундной поясняющей сноске внизу экрана.

Антимонопольный орган счёл, что реклама содержит не соответствующие действительности сведения об условиях доставки карты.

Формальное присутствие в рекламе существенной информации, привёденной мелким шрифтом на протяжении короткого времени, не позволяет потребителю воспринимать эти сведения, тем самым искажает смысл рекламы.

Банк нарушил требования пункта 5 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, за что был наказан административным штрафом в размере максимальной санкции 500 тысяч рублей.

 

 

* - часть 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность рекламодателя за нарушение законодательства о рекламе и влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

 

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
