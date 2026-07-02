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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 10:15

Мурманское УФАС выявило нарушения при капремонте 175 квартир для военнослужащих в Килпъявре

Мурманское УФАС России провело внеплановую проверку исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт 175 квартир.

Установлено, что заказчик — МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района» — в ходе исполнения контракта, без законных на то оснований, заключил дополнительные соглашения, которыми изменил существенные условия: увеличил цену со 165,8 до 268 млн рублей и неоднократно переносил сроки завершения работ (с ноября 2025-го на ноябрь 2026 года).

По итогам проверки действия заказчика признаны нарушением части 1 статьи 95 и части 65.1 статьи 112 закона №44-ФЗ. Материалы переданы для возбуждения административного дела.

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