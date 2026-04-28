Мурманское УФАС: заказчик создал «индивидуальные» условия для единственного участника на двух конкурсах

УФАС выявило схему при закупках на 24 млн рублей. Заказчик (МАУО «УХЭО ОУ») проводил конкурсы на благоустройство (8,1 млн) и замену ограждения (16,1 млн). В обоих конкурсах победитель оказался один — тот, кто заранее подходил под уникальные требования заказчика. Остальные участники получили минимальные баллы или ноль.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, приём был одинаковый: первое, ненужная лицензия. В конкурсе на благоустройство заказчик требовал лицензию на вывоз 35 видов опасных отходов. Но при благоустройстве такие отходы не образуются. Лицензия была не нужна для работы, но без неё участник не мог получить баллы; второе - техника под конкретную марку. В обоих конкурсах заказчик прописал такие характеристики самосвалов, погрузчиков и экскаваторов, которым соответствует всего одна модель из 6–8 позиций.

По итогам конкурсов по благоустройству из 5 заявок баллы по спорным критериям получил только один участник. Он и выиграл. По замене ограждения - из 11 заявок 7 участников предоставили документы о наличии техники, но их технику не засчитали. Баллы получил снова только один участник.

Региональное УФАС приняло решение: жалобы признаны обоснованными, заказчик нарушил Закон о закупках (№223-ФЗ), заказчику выдано предписание об устранении нарушений, а материалы передали для возбуждения административного дела.