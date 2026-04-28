Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.26 12:30

Мурманское УФАС: заказчик создал «индивидуальные» условия для единственного участника на двух конкурсах

УФАС выявило схему при закупках на 24 млн рублей. Заказчик (МАУО «УХЭО ОУ») проводил конкурсы на благоустройство (8,1 млн) и замену ограждения (16,1 млн). В обоих конкурсах победитель оказался один — тот, кто заранее подходил под уникальные требования заказчика. Остальные участники получили минимальные баллы или ноль.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, приём был одинаковый: первое, ненужная лицензия. В конкурсе на благоустройство заказчик требовал лицензию на вывоз 35 видов опасных отходов. Но при благоустройстве такие отходы не образуются. Лицензия была не нужна для работы, но без неё участник не мог получить баллы; второе - техника под конкретную марку. В обоих конкурсах заказчик прописал такие характеристики самосвалов, погрузчиков и экскаваторов, которым соответствует всего одна модель из 6–8 позиций.

По итогам конкурсов по благоустройству из 5 заявок баллы по спорным критериям получил только один участник. Он и выиграл. По замене ограждения - из 11 заявок 7 участников предоставили документы о наличии техники, но их технику не засчитали. Баллы получил снова только один участник.

Региональное УФАС приняло решение: жалобы признаны обоснованными, заказчик нарушил Закон о закупках (№223-ФЗ), заказчику выдано предписание об устранении нарушений, а материалы передали для возбуждения административного дела.

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области объём выданных микрозаймов увеличился, а их количество снизилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара США растёт к евро и фунту, снижается в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
