Мурманскому бизнесу не хватает работников в секторе добычи сырья, HR-сфере и строительстве
Аналитики hh.ru подвели итоги ушедшего месяца и узнали, в каких сферах растёт спрос на работников и влияет ли это на уровень зарплаты.
Больше всего в апреле в Мурманской области вырос спрос на работников в сфере добычи сырья: компании увеличили число новых рабочих мест на 18%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – HR-специалисты. Работодатели стали также на 10% чаще искать кадры в секторе строительства и недвижимости.
Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли наука и образование (+8% новых рабочих мест), а также сельское хозяйство (+6%).
Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для наиболее востребованных работников в сфере добывающей отрасли потенциальный доход даже упал на 1,8 тысячи рублей за месяц. А вот в сфере HR и строительстве наблюдается вполне выраженный рост: +5,8 тысячи и 3 тысячи рублей за месяц соответственно.
При этом сильнее всего за месяц увеличился доход в сфере автобизнеса (+10,4 тысячи), в образовании (+6,6 тысячи), а также для топ-менеджеров (+3,8 тысячи рублей).
В каких сферах рынка труда Мурманской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год:
|
Профсфера
|
Динамика
спроса
|
Средняя предлагаемая
зарплата, руб.
|
Динамика
ЗП за
месяц, руб.
|
апр.25
|
мар.25
|
Добыча сырья
|
18%
|
97 969 ₽
|
99 809 ₽
|
- 1 840 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
15%
|
69 070 ₽
|
63 239 ₽
|
5 832 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
10%
|
91 677 ₽
|
88 611 ₽
|
3 066 ₽
|
Наука, образование
|
8%
|
62 817 ₽
|
56 133 ₽
|
6 683 ₽
|
Сельское хозяйство
|
6%
|
102 641 ₽
|
106 241 ₽
|
- 3 599 ₽
|
Рабочий персонал
|
4%
|
89 926 ₽
|
87 397 ₽
|
2 529 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
3%
|
92 767 ₽
|
90 434 ₽
|
2 332 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
2%
|
63 327 ₽
|
65 835 ₽
|
- 2 508 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
1%
|
116 103 ₽
|
105 670 ₽
|
10 432 ₽
|
Безопасность
|
0%
|
70 207 ₽
|
71 051 ₽
|
- 844 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
-1%
|
67 538 ₽
|
66 145 ₽
|
1 393 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
-2%
|
73 679 ₽
|
73 086 ₽
|
593 ₽
|
Информационные технологии
|
-2%
|
77 457 ₽
|
77 325 ₽
|
133 ₽
|
Розничная торговля
|
-3%
|
64 045 ₽
|
62 778 ₽
|
1 268 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
-5%
|
62 433 ₽
|
63 203 ₽
|
- 770 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
-7%
|
82 544 ₽
|
81 266 ₽
|
1 277 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
-8%
|
91 547 ₽
|
97 336 ₽
|
- 5 789 ₽
|
Высший и средний менеджмент
|
-10%
|
120 287 ₽
|
116 414 ₽
|
3 873 ₽
|
Административный персонал
|
-11%
|
72 986 ₽
|
80 267 ₽
|
- 7 281 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
-13%
|
81 578 ₽
|
88 345 ₽
|
- 6 768 ₽