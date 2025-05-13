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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 12:00

Мурманскому бизнесу не хватает работников в секторе добычи сырья, HR-сфере и строительстве

Аналитики hh.ru подвели итоги ушедшего месяца и узнали, в каких сферах растёт спрос на работников и влияет ли это на уровень зарплаты.

Больше всего в апреле в Мурманской области вырос спрос на работников в сфере добычи сырья: компании увеличили число новых рабочих мест на 18%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – HR-специалисты. Работодатели стали также на 10% чаще искать кадры в секторе строительства и недвижимости.

Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли наука и образование (+8% новых рабочих мест), а также сельское хозяйство (+6%).

Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для наиболее востребованных работников в сфере добывающей отрасли потенциальный доход даже упал на 1,8 тысячи рублей за месяц. А вот в сфере HR и строительстве наблюдается вполне выраженный рост: +5,8 тысячи и 3 тысячи рублей за месяц соответственно.

При этом сильнее всего за месяц увеличился доход в сфере автобизнеса (+10,4 тысячи), в образовании (+6,6 тысячи), а также для топ-менеджеров (+3,8 тысячи рублей).

В каких сферах рынка труда Мурманской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год:

Профсфера

Динамика

спроса

Средняя предлагаемая

зарплата, руб.

Динамика

ЗП за

месяц, руб.

апр.25

мар.25

Добыча сырья

18%

97 969 ₽

99 809 ₽

-     1 840 ₽

Управление персоналом, тренинги

15%

69 070 ₽

63 239 ₽

5 832 ₽

Строительство, недвижимость

10%

91 677 ₽

88 611 ₽

3 066 ₽

Наука, образование

8%

62 817 ₽

56 133 ₽

6 683 ₽

Сельское хозяйство

6%

102 641 ₽

106 241 ₽

-     3 599 ₽

Рабочий персонал

4%

89 926 ₽

87 397 ₽

2 529 ₽

Производство, сервисное обслуживание

3%

92 767 ₽

90 434 ₽

2 332 ₽

Маркетинг, реклама, PR

2%

63 327 ₽

65 835 ₽

-     2 508 ₽

Автомобильный бизнес

1%

116 103 ₽

105 670 ₽

10 432 ₽

Безопасность

0%

70 207 ₽

71 051 ₽

-        844 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

-1%

67 538 ₽

66 145 ₽

1 393 ₽

Финансы, бухгалтерия

-2%

73 679 ₽

73 086 ₽

593 ₽

Информационные технологии

-2%

77 457 ₽

77 325 ₽

133 ₽

Розничная торговля

-3%

64 045 ₽

62 778 ₽

1 268 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

-5%

62 433 ₽

63 203 ₽

-        770 ₽

Медицина, фармацевтика

-7%

82 544 ₽

81 266 ₽

1 277 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

-8%

91 547 ₽

97 336 ₽

-     5 789 ₽

Высший и средний менеджмент

-10%

120 287 ₽

116 414 ₽

3 873 ₽

Административный персонал

-11%

72 986 ₽

80 267 ₽

-     7 281 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

-13%

81 578 ₽

88 345 ₽

-     6 768 ₽

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