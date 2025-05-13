Мурманскому бизнесу не хватает работников в секторе добычи сырья, HR-сфере и строительстве

Аналитики hh.ru подвели итоги ушедшего месяца и узнали, в каких сферах растёт спрос на работников и влияет ли это на уровень зарплаты.

Больше всего в апреле в Мурманской области вырос спрос на работников в сфере добычи сырья: компании увеличили число новых рабочих мест на 18%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – HR-специалисты. Работодатели стали также на 10% чаще искать кадры в секторе строительства и недвижимости.

Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли наука и образование (+8% новых рабочих мест), а также сельское хозяйство (+6%).

Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для наиболее востребованных работников в сфере добывающей отрасли потенциальный доход даже упал на 1,8 тысячи рублей за месяц. А вот в сфере HR и строительстве наблюдается вполне выраженный рост: +5,8 тысячи и 3 тысячи рублей за месяц соответственно.

При этом сильнее всего за месяц увеличился доход в сфере автобизнеса (+10,4 тысячи), в образовании (+6,6 тысячи), а также для топ-менеджеров (+3,8 тысячи рублей).

В каких сферах рынка труда Мурманской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год: