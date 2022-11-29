Мурманскому экспортёру помогают выйти на Amazon

Региональный Центр поддержки экспорта выводит мурманского экспортёра Евгения Пайкачева на международную электронную торговую площадку Amazon.com.tr. Заполярный педагог создал удобную ручку для первоклассников. Она способствует в постановке правильной техники письма, помогает снять усталость и напряжение.

Маркетплейс Amazon.com.tr ориентирован на турецкий рынок, один из самых больших онлайн-рынков в Европе. Это площадка с развитыми и автоматизированными бизнес-процессами. Склад Amazon сам принимает товар, сортирует, отправляет товары покупателю и работает с возвратами. На продавца ложится общение с покупателями и работа с отзывами.

Евгений Пайкачев уже получил консультацию по особенностям взаимодействия с иностранными покупателями.

Предварительный анализ товара мурманского экспортёра показал, что его аналоги на площадке Amazon.com.tr отсутствуют, а ниша относительно свободна, и есть шансы её успешно занять. Экспортёру предложили комплекс мер, которые позволят привлечь потенциальных покупателей и вывести товар на верхние строчки в поисковой выдаче.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ранее при помощи Центра поддержки экспорта Мурманской области Евгений Пайкачев запатентовал уникальную ручку для первоклассников в 16 странах и продавал её на маркетплейсах. Также он принял участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж», чтобы расширить рынки продаж.

Размещение товаров экспортёров и экспортно-ориентированных компаний на международных электронных торговых площадках осуществляется Центром поддержки экспорта Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru