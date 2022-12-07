Мурманскому экспортёру помогают выйти с иван-чаем, вареньем и ягодными соусами на международную электронную торговую площадку Lazada

Центр поддержки экспорта Мурманской области выводит мурманского экспортёра Дмитрия Кальчука на международную электронную торговую площадку Lazada.co.th. На этом маркетплейсе ведут деятельность продавцы из Таиланда, население которого составляет 70 млн человек.

«В связи с нарушениями цепочек поставок открываются новые рынки для российских предпринимателей. Сегодня как никогда хорошее время для начала работы с самым быстроразвивающимся рынком мира с активным приростом населения и тотальной цифровизацией», – рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Тайцы любят покупать товары, направленные на улучшение здоровья, иммунитета. Также в Таиланде существует мода на здоровое питание, натуральные, экологически чистые продукты. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Кальчук продаёт иван-чай, варенье и ягодные соусы. На данный момент на площадке Lazada эти товары имеют большой потенциал продаж в Таиланде.

Ранее Дмитрий Кальчук при помощи Центра поддержки экспорта Мурманской области принимал участие международных продовольственных выставках, а также в акселерационной программе «Экспортный форсаж», чтобы расширить рынки продаж.

Размещение товаров экспортёров и экспортноориентированных компаний на международных электронных торговых площадках осуществляется Центром поддержки экспорта Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru