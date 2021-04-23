Мурманскому городскому студенческому совету при администрации города Мурманска исполнился 21 год

22 апреля глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев поздравили представителей студенческого объединения и обсудили социально-значимые проекты и программы, реализуемые в областном центре.

– Мы поговорили с ребятами о национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», связанным с благоустройством нашего города. Точка зрения молодых мурманчан в этом вопросе очень важна, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Ведь в том числе благодаря мнению и пожеланиям молодёжи у нас появляются такие объекты, как памятник Коту Семёну, набережная Семёновского озера и многие другие общественные пространства.

За годы существования студенческий совет зарекомендовал себя как эффективно работающая команда единомышленников. Направления деятельности молодёжной организации весьма обширны: студенческое самоуправление, личностное развитие, добровольчество, пропаганда здорового образа жизни, творчество и участие в патриотических мероприятиях.

– Вместе мы успешно решаем серьёзные задачи, связанные с жизнью заполярной столицы, – отметил Михаил Белошеев. – Очень важно, что студенты активно участвуют в благоустройстве города.

Напомним, что в этом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство двух общественных территорий. Это сквер у памятника В.И. Ленину и зеленая зона в районе дома №101 по проспекту Кольскому. Работы по реконструкции этих пространств начнутся уже совсем скоро.