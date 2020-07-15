Мурманскому колледжу искусств необходима реконструкция здания

Заместитель губернатора Елена Дягилева сегодня ознакомилась с ходом ремонтных работ в помещениях Мурманского колледжа искусств. Мурманский колледж искусств – единственное учреждение за Полярным кругом, где северяне могут получить профессиональное образование в музыкальной, художественной и театральной сфере. В настоящее время в колледже обучаются больше 200 студентов, в 2020 году учреждение выпустило 46 специалистов.

В 2019 году в колледже искусств в рамках Национального проекта «Культура» обновлены музыкальные инструменты, оборудование и – впервые за 20 лет – учебная литература. На эти цели было израсходовано более 14 млн рублей.

В 2020 году за счёт средств областного бюджета завершён ремонт студии звукозаписи колледжа, заменены окна, а также установлена электронная проходная в учебном корпусе на ул. Воровского, 14.

В этом году также стартовал капитальный ремонт общежития на улице Академика Книповича, 21, на эти цели выделено более 44 млн рублей из средств областного бюджета. Демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут завершены на двух первых этажах здания к декабрю. До конца года в общежитии будет установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения.

«Внутренние помещения учреждения и учебные кабинеты также требуют ремонтных работ, необходима реконструкция здания – с такой инициативой выступает региональное Министерство культуры. В случае одобрения и включения заявки в государственную программу реконструкция пройдёт в 2023-24 году», – рассказала в ходе экскурсии по зданию и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова.