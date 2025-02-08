Мурманскому морскому рыбному порту возвращён нефтеперевалочный комплекс стоимостью более 4 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил иск прокуратуры региона и вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта (ММРП, 100% доли принадлежит Российской Федерации) нефтеперевалочный комплекс кадастровой стоимостью более 4 млрд рублей.

Прокуратура проводила проверку законности отчуждения объектов нефтеперевалочного комплекса, являвшихся собственностью стратегического предприятия. Выяснилось, что бывший руководитель АО «Мурманский морской рыбный порт» с 2016 года производил реорганизацию предприятия путём выделения из него имущества нефтеперевалочного комплекса в иное акционерное общество. В последующем оно было ликвидировано, а его имущество было передано в пользу аффилированного лица, переоформлявшего переход права собственности на подконтрольные фирмы.

В результате надзорное ведомство обратилось с иском в арбитраж, оспорив сделки по отчуждению имущества, оформленные решениями о реорганизации, ликвидации, внесении вклада в уставной капитал и актами приема-передачи имущества. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

В отношении бывшего акционера порта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).