Мурманскому морскому торговому порту – 105 лет

В юбилейных торжественных мероприятиях 2 сентября принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В сквере перед зданием Морского вокзала был открыт бюст основателю порта Валериану Ляхницкому.

- Это был человек, влюбленный в своё дело, профессионал высокого уровня, - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой. - Гидротехник, портостроитель, учёный, он внёс огромный вклад в освоение Севера, развитие нашего региона и города-героя Мурманска. Это имя должны знать и помнить не только те, кто связал свою судьбу с причалами морского торгового порта, но и все жители Мурманской области.

Спикер поздравил коллектив порта с юбилейной датой, подчеркнув, что сегодня порт по праву является одной из ведущих, динамично развивающихся компаний, реализующих новые значимые проекты.

Сергей Дубовой поблагодарил работников порта за добросовестный труд и вручил награды регионально парламента.

Почтной грамотой областной Думы награждены начальник комплекса социально-бытового обеспечения И.В. Гречишникова, кладовщик грузового района № 2 Р.Н. Наврузова, старший табельщик группы учета рабочего времени на погрузо-разгрузочных работах И.А. Пьянченкова, замначальника грузового склада грузового района № 1 А.С. Самойлова, докер-механизатор В.И. Федичев.

На торжественных мероприятиях присутствовал внук основателя порта Юрий Сергеевич Ляхницкий. Он поблагодарил руководство предприятия, региональные и городские власти за сохранение памяти о своем известном родственнике, сыгравшем огромную роль в становлении портовой отрасли российского Севера.