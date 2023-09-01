Коллектив градообразующего предприятия с днём рождения поздравляет исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов:

- Дорогие друзья!

Первого сентября Мурманскому морскому торговому порту исполняется 108 лет. Каждый год истории старейшего предприятия Мурманска был наполнен напряженным трудом, который становился основой развития предприятия, наших партнеров и города-порта. В эти дни мы с особой благодарностью вспоминаем наших ветеранов, которые на протяжении десятилетий создавали славу крупнейшей стивидорной компании российской Арктики. Их традиции бережно хранит и развивает нынешнее поколение портовиков, благодаря которым наш общий ежедневный труд складывается в важные этапы созидания и движения вперед.

Только в этом году мы приняли и успешно обработали самый большой балкер, когда-либо заходивший в акваторию морского порта Мурманск, что позволило предприятию добиться уникального производственного достижения: выполнить погрузку 178590 тонн груза на одно судно - максимальную грузовую партию за всю историю порта. Абсолютный рекорд по месячному грузообороту в порту достиг показателя 1903 тысячи тонн. И это лишь некоторые свершения, которыми мы встречаем 108-й день рождения порта. Отмечу, что показатели работы важны не сами по себе. Эти цифры – основа благополучия наших работников и их семей, наших партнеров, это фундамент той созидательной работы, которую порт проводит совместно с органами власти Мурманской области и Мурманска и направленной на развитие нашего родного города-порта и Заполярного края.

От всего сердца поздравляю ветеранов предприятия, каждого портовика, партнеров и всех жителей Мурманска с очередным этапом нашего общего развития. Желаю крепкого здоровья, профессионального и семейного счастья и благополучия! Добрых свершений и новых побед!

С праздником - с днём рождения Мурманского морского торгового порта!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252763%2Fwall-149919532_3387