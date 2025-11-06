Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
Мурманскому областному Центру образования «Лапландия» исполнилось 40 лет

Коллектив центра, воспитанников и их родителей поздравили первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, представители системы образования региона и партнеры учреждения.

Владимир Мищенко в своём выступлении отметил, что за 40 лет учреждение не раз меняло название, но не свою миссию – раскрыть потенциал каждого ребенка и помочь ему найти дело по душе:

– Пройден большой путь от Дворца пионеров до современного образовательного центра, отвечающего вызовам времени. Кто бы мог представить 40 лет назад, что на базе «Лапландии» будут изучать генетику, программирование, робототехнику и 3-D конструирование. Сегодня Центр – это инновационная площадка для развития талантов каждого ребёнка. Здесь обучается около 4-х тысяч детей, которые получают не только хобби, но и навыки будущей профессии. «Лапландия» постоянно совершенствуется, открывая новые возможности, и при этом сохранила ту атмосферу добра, творчества и взаимопонимания, которая живет здесь десятилетиями. Этот юбилей – заслуга многих поколений педагогов, отдавших свои сердца и знания детям. Это результат поддержки учредителей и партнёров. И, конечно, это гордость «Лапландии» – выпускники, которые, выбрав свой путь во многом благодаря центру, становятся врачами, инженерами, артистами и просто интересными людьми.

Парламентарий поблагодарил педагогов за творческий подход к своему делу, неподдельный энтузиазм и любовь к детям. Он вручил награды областной Думы сотрудникам центра Александре Решетовой, Анастасии Катюх, Дарье Мерзляковой, Ксении Микулиной и Кристине Ратниковой.

В завершение Владимир Мищенко пожелал всем сотрудникам «Лапландии» реализации намеченных планов, новых свершений, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия, а Центру образования - долгие годы оставаться для детей территорией счастья, дружбы и безграничных возможностей.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/4b0/4ka9drp8l94wu0qqmtr7bejt2xnwimz9.JPG

