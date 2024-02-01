Мурманскому областному драматическому театру - 85 лет!

Официальное открытие театра состоялось 1 февраля 1939 года спектаклем «Генеральный консул» братьев Тур и Льва Шейнина. С этой даты театр и ведёт своё летосчисление.

За годы существования областной драмтеатр стал крупнейшей театральной площадкой Кольского Заполярья и ведущей событийной площадкой. Коллектив театра реализует множество ярких и интересных просветительских проектов, с успехом гастролирует и проводит масштабные фестивали театрального искусства, перенимая передовой опыт отечественных мастеров сцены.

Мурманская драма неизменно радует публику шедеврами классической и современной драматургии, профессионализмом и мастерством актеров, умело передает все тонкости человеческих переживаний и помогает лучше понять себя и окружающий нас мир.

Театральное искусство – древнейшее ремесло, которое развивает чувство прекрасного и воображение. Вместе с артистами мы погружаемся в другую реальность, выносим со сцены жизненные уроки.

Поздравляет коллектив старейшего учреждения культуры нашего региона и губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «85 лет – это целая эпоха, которая запомнится замечательными спектаклями и профессиональными актерами, чьи имена известны далеко за пределами Мурманской области. В культурной жизни Кольского Заполярья театральное искусство занимает особое место – каждый сезон на сцене Мурманского областного драматического театра разворачиваются новые спектакли, премьеры которых всегда проходят с аншлагом…

Дорогие работники Мурманского областного драматического театра! Низкий поклон за благородный труд, который стал смыслом жизни! В этот день искренне желаю крепкого здоровья и благодарных зрителей, творческого вдохновения и новых постановок!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271691%2Fwall-139605315_25664