Мурманскому областному художественному музею - 35 лет

По случаю юбилея в учреждении культуры в пятницу состоялось торжественное мероприятие. От имени областной Думы сотрудников и ветеранов музея с юбилеем поздравил первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко.

- По историческим меркам учреждение совсем юное, и потому постоянно развивается, следуя современным тенденциям в искусстве, учится чему-то новому и с нескрываемым удовольствием делится этим со всеми, - отметил парламентарий. - Самые знаковые для культуры региона события – интерактивные выставки, конференции, арт-проекты, знаменитая «Ночь музеев», встречи с незаурядными талантливыми людьми – на площадке художественного музея всегда проходят с большим успехом. Искренняя признательность всему коллективу музейных работников за неустанный труд по сохранению и популяризации искусства в Мурманской области. Ваш вклад в развитие культуры родного края трудно переоценить.

Депутат пожелал работникам учреждения неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия и вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы специалисту по экспозиционно-выставочной деятельности Валентине Бредниковой, специалисту по связям с общественностью Эльвира Миличенко, хранителю музейных предметов Оксане Третьяковой и специалисту по экспозиционно-выставочной деятельности Марине Ухарской.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31641/