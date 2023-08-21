Мурманскому областному театру кукол - 90 лет!

Это старейший профессиональный театр за Полярным кругом - его жизнь началась в молодом советском государстве. За годы работы театр преодолел все сложные периоды XX столетия, рубеж веков и продолжает радовать зрителей новыми проектами.

Открылся областной театр кукол в августе 1933 года постановкой «Ивашка – батрачонок». Произошло это в Хибинограде (ныне – Кировск). А название «Мурманский областной театр кукол» возникло в 1938 году, когда театр из системы народного образования перешёл в систему культуры.

Как сообщает vk.com/murmanculture, сегодня в репертуаре Мурманского областного театра кукол более 40 спектаклей, поставленных как для детей разных возрастных категорий, так и для взрослых, режиссерами различных поколений, работающих в различных кукольных форматах, и даже – из разных стран. Театр неоднократно становился организатором и лауреатом международных творческих фестивалей, а работники и артисты удостаивались высоких наград.

Совсем скоро начнётся новый, юбилейный творческий сезон, который будет наполнен яркими премьерами, гастрольными спектаклями и полюбившимися постановками.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266907%2Fwall-139605315_23892