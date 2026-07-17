Мурманскому тренеру Николаю Фарутину присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Высокого признания на государственном уровне удостоен тренер-преподаватель Мурманской спортивной школы олимпийского резерва №4 Николай Владимирович Фарутин. Указ о присвоении ему почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин.

Это звание стало достойной оценкой более чем 45-летней трудовой деятельности Николая Владимировича, его огромного вклада в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области.

Результатом его многолетней работы стали десятки подготовленных спортсменов, которым присвоены спортивные разряды, а также звания «Мастер спорта России». Его воспитанники неоднократно становились победителями и призёрами соревнований областного, всероссийского и международного уровней. Среди самых ярких успехов — призовые места на чемпионатах России, Спартакиадах молодёжи и первенствах Северо-Западного федерального округа. Многие ученики Николая Владимировича входят в сборные команды Мурманской области и национальную сборную России, а некоторые, переняв его опыт, сами стали тренерами.

Труд Николая Фарутина ранее был отмечен множеством ведомственных и региональных наград, включая нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», Почётную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации, а также знак отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области». Он имеет звание спортивного судьи всероссийской категории и активно привлекается к судейству соревнований различного уровня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571244/#&gid=1&pid=1