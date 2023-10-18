17 октября в Мурманской коррекционной школе №1 состоялся День наставничества для студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. В нём приняли участие 60 студентов Мурманского арктического университета и Мурманского педагогического колледжа.

Встреча была организована Министерством образования и науки Мурманской области в рамках профессиональной ориентации и сопровождению молодых специалистов в целях внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В программу мероприятия вошли встречи с администрацией, педагогами и обучающимися школы; знакомство с особенностями построения учебно-воспитательного и коррекционно-реабилитационного процесса в организации; участие в мастер-классах; экскурсия по школе. А завершился День наставничества ответами на вопросы участников.

Фото: https://minobr.gov-murman.ru/press/news/503595/#&gid=1&pid=3