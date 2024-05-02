Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»

Накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечался 28 апреля, в Мурманске состоялось награждение победителей и призёров конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей».

На этот раз ребята из Мурманской области поставили своеобразный рекорд – на конкурс было прислано 874 рисунка художников в возрасте от 7 до 15 лет.

«Ребята, вы – большие молодцы! Охрана труда – это, в первую очередь, вопрос безопасности любого человека, который работает на крупном предприятии. И здорово, когда это преподносится не в виде инструкций, а в виде детских рисунков, смешных, наивных, но при этом они показывают самую суть. Ведь детский взгляд, не замыленный, не зашоренный, он просто умеет оценить самое главное!», - уверен министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь конкурсных работ. Юные художники получили дипломы и памятные подарки.

«Благодаря вам мы теперь знаем, что охрана труда – это не только важно, но и красиво, ярко, талантливо и даже модно!», - отметила во время награждения начальник службы охраны труда и производственного контроля ММТП Ольга Смеян.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254787%2Fwall-149919532_3838