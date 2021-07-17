Мурманской области из резервного фонда правительства Российской Федерации предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 202,1 млн рублей

Почти половина средств из этой суммы – 100 млн рублей – в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1769-р должна быть направлена на финансовое обеспечение дорожной деятельности для приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального, местного) значения, их развитие и увеличение пропускной способности.

Иные межбюджетные трансферты в объёме 57,1 млн рублей в соответствии с распоряжениями правительства РФ от 01.07.2021 №1791-р, 1792-р предоставлены региону для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Кроме того, 45 млн рублей в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1768-р будут направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования для обеспечения проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщает региональное Министерство финансов.