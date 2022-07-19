Мурманской области на участках автомобильных дорог регионального значения продолжаются работы по устройству недостающего электроосвещения

В настоящее время заключены ещё шесть государственных контрактов.

ООО «Энерго-Арсенал» выполнит работы по устройству освещения на автоподъезде к населенному пункту Ёна, км 0+000 – км 1+121, на автоподъезде к населенному пункту Ёнский, км 0+660 – км 1+610, и на автоподъезде к населенному пункту Высокий, км 3+170 – км 4+770. Срок окончания работ на данных объектах 21 октября 2022 года.

Этой же подрядной организацией в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены работы по контракту жизненного цикла на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437 - км 3+633, и на автомобильной дороге Апатиты - Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721.

Контракт жизненного цикла включает в себя полный комплекс работ на объекте по устройству освещения, а также его обслуживание на протяжении всего срока контракта - до 20 декабря 2025 года.

Жители и гости населенного пункта Лейпи также будут ездить по освещенной автодороге. С подрядной организацией ООО «Энерголюкс» заключен контракт на освещение автоподъезда к населенному пункту Лейпи, км 0+925 – км 1+300. Срок окончания работ 21 октября 2022 года.

Гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет пять лет с даты подписания сторонами акта о приёмке законченных работ, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/