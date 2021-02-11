Мурманской области началась подготовка к традиционному Празднику Севера

В правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Елены Дягилевой состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке мероприятий 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

«Это единственное в Российской Федерации комплексное спортивное мероприятие, традиции которого мы сохраняем и приумножаем на протяжении многих десятилетий, начиная с первого старта в 1934 году, – отметила Елена Дягилева. – Прошлый год внес свои коррективы. По независящим от нас причинам мероприятия 86-го Праздника Севера были отменены, Праздник Севера учащихся состоялся, но не в полном объеме».

В 2021 году Праздник Севера не будет таким масштабным, как прежде. Это связано в первую очередь с ограничительными мерами по количеству участников и зрителей.

«Тем не менее, мы планируем, что ключевые спортивные события региона пройдут интересно, насыщенно и оставят самые яркие впечатления», – подчеркнула Елена Дягилева.

На первом заседании оргкомитета была утверждена программа мероприятий, согласованы даты и места проведения церемоний открытия и закрытия Праздника Севера. Были детально рассмотрены и другие вопросы подготовки и проведения соревнований.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа Праздника Севера включит в себя состязания по таким видам, как лыжные гонки, хоккей с мячом, конькобежный спорт, альпинизм, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, парусный спорт, футбол на снегу. В текущем году сохранится традиция проведения соревнований по национальным видам спорта.