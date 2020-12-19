Мурманской области назначили дополнительные выплаты сотрудникам медучреждений за работу с COVID-19

Отдельные категории работников медицинских учреждений, которые оказывают помощь в диагностике и лечении COVID-19, получат социальные выплаты за ноябрь и декабрь 2020 года. Дополнительные денежные средства начислят медицинскому персоналу специализированных стационаров, медикам бригад и водителям автомобилей скорой медицинской помощи, участникам патронажных бригад, а также патологоанатомам.

«Правительство Мурманской области приняло это решение, чтобы обеспечить справедливую оплату труда работников наших медучреждений, которые в пандемию коронавируса спасают жизни и здоровье северян, каждый день рискуют собой, не видят своих близких, и тем самым поддержать их», – сказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Выплаты будет сделаны за счёт средств из федерального бюджета и резервного фонда правительства Мурманской области, уточняет региональное Министерство информационной политики.