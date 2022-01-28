Мурманской области нужны квалифицированные специалисты в сфере туризма

Рост турпотока и создание новой туристской инфраструктуры, запланированное в Мурманской области на ближайшие годы, потребует увеличения количества квалифицированных кадров, которые уже на сегодняшний момент являются дефицитными. Эту тему накануне обсудили в рамках круглого стола, прошедшего по инициативе регионального комитета по туризму.

Тема онлайн-заседания – «Взаимодействие образовательных учреждений, бизнеса и власти в процессе подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства Мурманской области». Цель – обозначить направления совместной работы заинтересованных сторон и перечень необходимых шагов.

С докладами выступили представители комитета по туризму и Министерства образования Мурманской области, представители бизнеса, туристского информационного центра, КНЦ РАН, образовательных учреждений, а также организаторы студенческих отрядов.

«Мы находимся на важном этапе активного роста туристической отрасли в регионе и кадровый вопрос сегодня – один из самых важный, но нужны не просто рабочие руки, нужны кадры нового поколения, обладающие знанием новых технологий, знанием проблем и потребностей отрасли, а для этого их необходимо включать в профессиональную среду уже на этапе обучения», – подчеркнул глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Участники отметили необходимость стратегического планирования потребностей в кадрах с учетом запросов инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Мурманской области, а также обсудили повышение качества практики студентов и квалификации педагогов, прохождение ими стажировок, в том числе на профильных предприятиях. Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, кроме того, поднят вопрос организации ранней профориентации силами профильных учебных заведений, ГУАДО МО «МОЦДО «Лапландия»» и предприятий гостинично-туристического бизнеса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436810/#&gid=1&pid=1