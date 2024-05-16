Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, временами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающейся с Баренцева моря на Северный Урал: ожидается местами сильный порывистый ветер, временами небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы +4+9°.

Ночью 17 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха составит от 0 до +5°. Днём 17 мая и в течение суток 18 мая ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, 18 мая в отдельных районах порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 17 мая +6+13°, 18 мая +13+19°.

Сегодня, 16 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.

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Весеннее половодье на территории Мурманской области вступило в активную фазу развития. На большинстве рек, за исключением рек восточного и юго-восточного районов, уровни воды повышаются с интенсивностью 1-15 см в сутки. На реках Лотта и Ура отмечается ледоход.

На 10 мая толщина льда на реках составляет 43-71 см, на озерах и водохранилищах 38-95 см. Выход на лёд опасен!