Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 17 мая наш регион находился в малоградиентном барическом поле: местами пройшёл небольшой дождь, преобладающая температура воздуха составляла от 0 до +5°. Днём 17 мая и в течение суток 18 мая ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, 18 мая в отдельных районах порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 18 мая +13+19°.

Сегодня, 17 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +4+9, на юго-западе области +11+16°.