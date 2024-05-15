Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет юго-восточная, южная периферия активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается временами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+14°.

16 мая циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и далее на Северный Урал: в нашем регионе ожидается местами сильный порывистый ветер, временами осадки, понижение температуры воздуха днём до +4+9°.

Сегодня, 15 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.