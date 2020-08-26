Мурманской области прописали редевелопмент и ревитализацию

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В частности, ФРДВ рассматривает возможность участия в масштабном проекте создания международного арктического культурно-делового центра на территории опережающего развития «Столица Арктики». Уникальный кластер появится в результате комплексного редевелопмента (процесс перепрофилирования объекта недвижимости под новое направление. – Ред.) припортовых территорий. В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк. Объем инвестиций в проект, по предварительным оценкам правительства Мурманской области, составит около 5 млрд рублей.

«Сегодня в Мурманской области создаются самые выгодные условия для крупных инвестиционных проектов. 28 августа в силу вступает закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Для резидентов предусмотрены максимальные льготы, включая снижение размера социальных взносов с 30% до 7%. Преференции смогут получать не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса, которые вкладывают в проект от 1 миллиона рублей. Новые условия, это новые проекты, инвестиции и рабочие места», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поддержка проектов городского развития является одним из приоритетных направлений работы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и группы ВЭБ.РФ. Новые центры городской жизни, которые появятся в результате ревитализации (понятие, используемое в научной и практической деятельности, характеризующее процессы восстановления, оживления. – Ред.) одного из районов города, позволят не только улучшить качество жизни, но и станут мощными магнитами для предпринимателей, а также российских и зарубежных туристов, стимулом для развития транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства», – отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.