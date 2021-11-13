Мурманской области пройдёт добровольно-патриотическая акция «Кольский десант»: приём заявок стартует 15 ноября

Студенческие отряды Мурманской области провели презентацию Молодёжной добровольно-патриотической акции «Кольский десант».

В Алтайском крае в 1969 году зародилось движение студенческих отрядов «Снежный десант». Сегодня акцию продолжает общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды». В рамках акции бойцы отрядов десанта безвозмездно оказывают помощь жителям отдаленных районов в своих регионах. Десантники занимаются помощью в уборке территории социально-значимых объектов, осуществляют ремонтные работы и благоустройство памятников и мемориалов, оказывают адресную помощь пенсионерам, людям с ОВЗ, проводят профориентационные встречи с учащимися, мастер классы по оказанию первой помощи населению и прикладного творчества для детей, а также организуют развлекательные игровые и концертные программы.

В Мурманской области, как и во всех регионах Северо-Западного федерального округа, десант носит уникальное название, отражающее специфику субъекта – «Кольский десант».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, на встрече была представлена информация о формате организации и проведении десанта, его этапах, принципах формирования отрядов и наборе участников, ответы на самые популярные вопросы. Помимо этого, командные составы Кольского десанта презентовали свои отряды перед целевой аудиторией.

Приём заявок начнется 15 ноября в официальной группе регионального отделения РСО.