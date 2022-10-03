Мурманской области распределены дополнительные средства из федерального бюджета

В соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации от 15.09.2022 №№2633-р, 2648-р Мурманской области из федерального бюджета выделены средства в объёме 26,4 млн рублей.

1,1 млн рублей из этой суммы будут направлены на возмещение расходов, понесенных субъектом по размещению и питанию в пунктах временного размещения на территории Мурманской области граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих и вынужденно покинувших указанные территории.

25,3 млн рублей будут направлены на оказание государственной социальной помощи на основании социальных контрактов отдельным категориям граждан – безработным, малоимущим – в целях преодоления ими трудной жизненной ситуации, сообщило Министерство финансов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru