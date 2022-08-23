Мурманской области сформированы достаточные запасы угля и топочного мазута для начала отопительного периода

Об этом на оперативном совещании вчера доложил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков. Также вице-губернатор рассказал о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года.

Так, к предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 7 745 единиц жилого фонда, 120 котельных и более 11 тысяч км инженерных сетей. В соответствии с ежемесячным мониторингом готовность жилфонда к работе в осенне-зимний период составляет 63%, котельных – 66%, сетевого хозяйства 69%.

Запасы топочного мазута в регионе составляют 123,9 тыс. тонн (116% от нормативного запаса), угля – 111,2 тысячи тонн (113% от нормативного запаса). В пути находятся дополнительно 19,2 тысячи тонн мазута и 5,3 тысячи тонн угля.

Муниципальным образованиям на территории Мурманской области необходимо получить паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду на 6761 многоквартирный дом. 100% паспортов готовности выдано в муниципальном образовании г.п. Туманный. Высокий процент выданных паспортов готовности в муниципальных образованиях г. Апатиты (82%), г.п Зеленоборский (72%), г. Мончегорск (67%), г. Полярные Зори (58%), г.п. Кандалакша (54%) и г. Мурманск (42%).

В г.п. Верхнетуломский и г.п. Мурмаши выдано 18% и 14% паспортов готовности соответственно. В отстающих - муниципальные образования г. Оленегорск и ЗАТО г. Североморск. Там оформлено 3% и 1% паспортов готовности соответственно.

«Прошу глав администраций обратить внимание и взять на контроль получение многоквартирными домами паспортов готовности. Напоминаю, срок их получения - до 15 сентября», – подчеркнул Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с планом-графиком продолжает работу областная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2022/2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/