Мурманской области состоялось обучение региональной команды инструментам бережливого производства

В рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с 2021 года в регионах-участниках национального проекта «Производительность труда» проводится обучение региональных команд инструментам повышения производительности труда.

В первом потоке, начиная с 12 мая, прошли трёхдневное обучение специалисты министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, аппарата Правительства Мурманской области, министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Корпорации развития Мурманской области.

Тренер АНО «Федеральный центр компетенций» подробно рассказал, как используя различные инструменты бережливого производства можно снизить потери в своей работе, в первую очередь – сократить время выполнения задачи, увеличить скорость принятия решений, скорость оказания государственной услуги, повысить удовлетворенность конечного потребителя услуг.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, подобное обучение будет проходить ежегодно в рамках нацпроекта. Всего к 2024 году его пройдут 60 сотрудников региональных команд Мурманской области.

«Я считаю, что в современных реалиях сотрудник любой компании должен знать о бережливом производстве, уметь грамотно применять бережливые технологии, – прокомментировала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. – Уверена, что госслужащие смогут отработать полученные знания на практике, а затем поделиться новым опытом с коллегами, чтобы тиражировать практики внутри структурных подразделений».