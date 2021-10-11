Мурманской области ставка на коровье молоко будет проиндексирована более чем на 50%

В Мурманской области ставка на коровье молоко будет увеличена более чем на 50% и составит 10,6 тысячи за тонну. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня, открывая оперативное совещание в правительстве региона.

«Понимая, что затраты на производство молока растут ежегодно, мы приняли это решение, - пояснил Андрей Чибис. - Перерасчёт будет произведён с начала 2021 года, на эти цели мы дополнительно выделим более 50 млн рублей. Средства будут доведены всем 17 предприятиям региона уже в ноябре. Прошу коллег все процедурные вопросы оперативно отработать».

Губернатор ещё раз поздравил работников регионального агропрома с отмечавшимся накануне профессиональным праздником, подчеркнув, что, несмотря на сложные климатические условия, с 2020 года в регионе наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства - по сравнению с 2019 годом он составил 4%, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Значительный вклад в рост производственных показателей дали фермерские хозяйства региона, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20 %. Это очень хороший показатель. И мы возобновили на мощностях «Туломы» выпуск местного диетического яйца», - отметил Андрей Чибис.