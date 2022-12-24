Мурманской области вручили Всероссийскую премию «Время молодых»

Наш регион отмечен в номинации «Событие года» за проведение Дня молодёжи. Напомним, 26 июня в Мурманске состоялся масштабный фестиваль. В нём приняли участие более 7 тысяч северян. В центре города работали тематические интерактивные площадки: добра, карьеры, музыки, креатива, здорового образа жизни. Также в рамках Дня молодежи в Мурманске состоялся круглосуточный арктический форум «Крайний Север – бескрайние возможности».

«Молодёжный форум продолжает свою работу. Команда молодёжи Мурманской области – победитель в номинации «Событие года». В этом году мы впервые провели круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности». Проект оценили по достоинству. Всех наших креативных ребят мы будем поддерживать. Прошу глав администраций и муниципалитетов уделять еще больше внимания развитию молодежной политики», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Всероссийская премия «Время молодых» – одна из самых престижных отечественных наград в области молодёжных достижений.

«Очень приятно, что Мурманск стал одним из десяти городов, выбранных Росмолодёжью для проведения федерального праздника Дня Молодёжи. Перед нами стояла сложная задача, с одной стороны, соответствовать заданным федеральным агентством критериям, а с другой – сделать праздник «своим» именно для нашей молодёжи. И, судя по тому, сколько молодых людей пришло посмотреть или стать участником фестиваля, у нас это получилось», – сказал заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Фото: https://gov-murman.ru