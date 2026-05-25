Мурманской области за 4 года предлагаемая зарплата в сфере управления персоналом выросла на 56%, а цифровая трансформация профессии ускорилась в разы

В преддверии Дня кадровика, которое отмечалось 24 мая, ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru подвела итоги динамики рынка труда для специалистов в сфере управления персоналом в Мурманской области. За четыре года предлагаемые зарплаты для соискателей сферы продемонстрировали уверенный рост, а сам профиль специалиста претерпел значительную цифровую трансформацию.

По данным hh.ru, за четыре года медиана предлагаемой заработной платы в региональных вакансиях сферы управления персоналом выросла с 50000 рублей до 78000 рублей. 

Специалистам по подбору персонала в 2022 году предлагали медианную зарплату в 52,5 тысячи рублей (зарплатная вилка: от 40 до 80 тысяч рублей), а к 2026 году медиана выросла до 75 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 60 до 115 тысяч рублей). Значительный рост зарплатных предложений наблюдается и у менеджеров по персоналу: с 46,5 тысячи рублей (зарплатная вилка: от 32 до 52,5 тысячи рублей) в 2022 году до 81 тысячи рублей (зарплатная вилка: от 62,5 до 135 тысяч рублей) на текущий момент. Кроме того, предлагаемые зарплатные медианы специалистов по кадрам выросли за четыре года с 45 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 34,5 до 70 тысяч рублей) до 71,2 тысячи рублей (зарплатная вилка: от 55 до 150 тысяч рублей).

Цифровые навыки в топе

Важно отметить, что значительно изменился и портрет востребованного специалиста сферы управления персоналом. Анализ навыков в вакансиях за четыре года показывает чёткий тренд на автоматизацию, работу с данными и кадровый электронный документооборот. Если ранее основу профессии составляли классические функции (подбор персонала, кадровое делопроизводство, 1С: ЗУП, знание трудового кодекса), то сегодняшний специалист в Мурманской области обязан владеть инструментами аналитики и современными кадровыми сервисами для автоматизации найма. 

HR-аналитика вышла на передний план, став одним из самых быстрорастущих требований: количество вакансий, содержащих упоминание этого навыка, увеличилось за четыре года в 11 раз. В перечне обязательных цифровых компетенций укрепилось упоминание «Битрикс24» (рост в 3,5 раза). Также появились упоминания об умении работать со специализированными сервисами по автоматизации найма, такими как «Skillaz» и «Talantix», — в 2022 году такие требования не упоминались в вакансиях вообще. Запрос на знание КЭДО (кадрового электронного документооборота) в 2026 году встречается в каждой десятой вакансии, тогда как четыре года назад это требование было единичным. Кроме того, управленческий контур сместился в сторону управления эффективностью (рост упоминаний в вакансиях за 4 года на 68%) и тайм-менеджмента (рост в 2,2 раза). 

