Мурманской областной детско-юношеской библиотеке исполнилось 55 лет!

В честь юбилея в учреждении состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие представители органов власти, руководители организаций, общественных объединений, творческие коллективы и исполнители. От имени Мурманской областной Думы коллектив библиотеки поздравила председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова, поблагодарив сотрудников за большую работу, которую они проводят по популяризации книги и формированию культуры чтения у подрастающего поколения.

- Ежедневно вы передаёте детям свою любовь к культуре, к искусству, помогаете стать им духовно богаче и красивее. Благодаря вам, вашему труду, не одно поколение юных северян познакомилось с прекрасным миром книг, - сказала парламентарий. - Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, неиссякаемой энергии и благодарных читателей!

Депутат вручила Благодарственные письма регионального парламента работникам библиотеки: Татьяне Володиной - главному библиотекарю центра краеведения и страноведения; Татьяне Гетмановой - главному библиотекарю центра чтения «Читай и познавай»; Елене Гизун - главному библиографу отдела информационно-библиографической работы и педагогического общения; Марине Ивановой - главному библиотекарю отдела художественной литературы; Алесе Сопельник - заместителю директора по координации; Светлане Трухиной - заведующей отделом художественной литературы; Татьяне Черемных - заведующей отделом информационных технологий, маркетинга и рекламы; Александре Шавриной - главному библиотекарю центра БиблиоДвиж; Елене Юркевич - ведущему библиотекарю центра чтения «Читай и познавай».

Завершили праздничную программу выступления творческих коллективов и исполнителей.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9db/cpmjad86sycimcdy25tzv1x2ctilt6gb.JPG