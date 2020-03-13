Мурманской областной Думой одобрен в первом чтении проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О транспортном налоге»

Вчера на очередном заседании Мурманской областной Думы одобрены в первом чтении изменения в Закон Мурманской области «О транспортном налоге», обусловленные вступлением в силу Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Так, уточняется объект налогообложения транспортным налогом в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых валовая вместимость определяется без указания размерности.

Одновременно с этим, законопроектом предусматривается ставка по транспортному налогу для таких объектов налогообложения - на одну единицу валовой вместимости (в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности).

Кроме того, в связи с принятием решения на федеральном уровне об установлении с 2021 года для всех субъектов Российской Федерации единого срока уплаты организациями транспортного налога и авансовых платежей по данному налогу, в региональный Закон вводится норма, которая предусматривает, что уплата транспортного налога и авансовых платежей по налогу осуществляется в порядке, установленном статьей 363 Налогового кодекса, а именно: налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи - в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.