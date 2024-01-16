Мурманской областной электросетевой компании исполнилось 15 лет

В региональном Минэнерго отмечают, что АО «МОЭСК» - это одна из крупных, динамично развивающихся территориальных сетевых организаций Кольского Заполярья, надёжный партнёр и добросовестный работодатель. Сегодня доля Мурманской области в уставном капитале предприятия – 26%.

На предприятии трудится более 400 человек. Это настоящие профессионалы своего дела, обеспечивающие заполярные города светом и теплом. В круглосуточном режиме ведётся обслуживание кабельных и воздушных линий электропередачи общей протяжённостью более 2,5 тысячи км, а также 885 распределительных и трансформаторных подстанций.

Объём электроэнергии, поступившей в сеть АО «МОЭСК» за 2022/2023 гг., составил более 2 млрд кВтч. Отмечается устойчивая динамика роста поступления и отпуска ресурса потребителям. Количество точек поставки также постоянно растет: на сегодняшний день их порядка 23,5 тысячи. Ежегодно АО «МОЭСК» обрабатывает около 400 заявок на технологическое присоединение, заключает более 300 договоров.

Кроме того, компания участвует в значимых инфраструктурных проектах Арктической зоны. В настоящее время реализуется масштабный проект по обеспечению электроснабжения железнодорожной станции «Лавна». На 96% завершены работы по организации внешнего электроснабжения объектов Мурманского транспортного узла на Западном берегу Кольского залива.

Выполнен комплекс мер по осуществлению технологического присоединения и увеличению мощности объектов, построенных и реконструированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить».