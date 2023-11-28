Мурманской областной научной библиотеке исполняется 85 лет!

2 декабря в стенах Мурманской областной научной библиотеки пройдёт праздничная программа.

В этот день гостей праздника в «Научке» ждут квесты и квизы, экскурсии и литературные игры, виртуальные мастерские и многое другое. Программа завершится открытием выставки живописи и дизайна «Интерьерка» Марии Махно (г. Оленегорск) и праздничным концертом «В кругу друзей «Научки» в пространстве «СОПКИ.21А».

Праздничные мероприятия будут проходить с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457268060%2Fwall-139605315_24980