Мурманской областью заключены все необходимые соглашения по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета

На первом в 2021 году оперативном совещании в правительстве Мурманской области исполняющая обязанности министра финансов региона Виктория Швец представила итоги мониторинга заключения соглашений с федеральными ведомствами и муниципальными образованиями.

Как отметила Виктория Швец, на 1 января 2021 года с федеральными органами исполнительной власти Мурманской областью заключены все необходимые соглашения, а это 77 соглашений по 78 видам субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

«Теперь основная задача исполнительных органов государственной власти региона вовремя заключить соглашения с муниципальными образованиями Мурманской области о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Сроки предельно сжатые – до конца января этот процесс уже должен быть завершён» – подчеркнула Виктория Швец.

Исключение составляют только субсидии местным бюджетам, распределение которых осуществляется в ходе исполнения бюджета на конкурсной основе. Распределение таких зарезервированных в составе расходов областного бюджета субсидий необходимо обеспечить до 10 февраля 2021 года, а до 15 февраля 2021 года должны быть заключены соглашения с муниципальными образованиями. Министерством финансов региона будет продолжен мониторинг заключения соглашений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис также поручил в максимально сжатые сроки привести в соответствие с новыми целевыми показателями соответствующие паспорта региональных проектов.

«Предварительные результаты прошлого года мы обсудили на заключительном в том году заседании правительства, они лучше, чем в предыдущем году, это очень хорошо, и важно не потерять темп, а, наоборот, добиться ещё больших результатов. Это зависит от чёткой координации по новым показателям, которые определены федеральным центром и соответствующими соглашениями», – подчеркнул Андрей Чибис.