Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» исполнилось 5 лет

Членов общественной организации «Радуга» поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, который подчеркнул, что эта общественная организация за пять лет заявила о себе в полный голос, занимая достойное место среди тех, кто оказывает конкретную помощь тем, кто в ней нуждается. Он заверил, что Совет депутатов окажет помощь общественной организации с мебелью для нового помещения, в котором будет располагаться «Радость».

Начальник Управления образования Юлия Гладских вручила Благодарственные письма главы ЗАТО г. Североморск Людмиле Костылевой, Светлане Делевой, Евгении Кирилловой, Ольге Беленьков, Анне Стрельцовой. Такой же награды удостоен и Максим Кормильцев.

Юлия Владимировна сказала, что не всегда местная власть может помощь нуждающимся. И в этой ситуации на помощь приходит общественная организация «Радуга». «Вы несёте людям добро, и мы вместе растим наших детей», - сказала Юлия Гладских.

Первым же руководителем и основателем организации была депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Олеся Францискевич, в семье которой растут трое детей. Сегодня возглавляет «Радугу» Алла Денисова, мама четверых детей.

Многодетные североморские мамы, стоявшие у его истоков, решили объединить многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), а также, помогать тем, кто в этом нуждается.

Объявление с предложением к многодетным семьям встретиться и объединиться, размещенное Людмилой Стахнович, у которой четверо уже взрослых детей, привлекло внимание нескольких женщин.

Начинали всё с нуля. Не было ни опыта, ни понимания, на чем сосредоточить свои усилия. Начали с информирования о мерах соцподдержки многодетных семьей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, поиска у специалистов различных ведомств ответов на житейские вопросы, знакомств с другими общественными организациями. Позже стали проводить социально значимые мероприятия, организовывали круглые столы с приглашением представителей Североморского межрайонного центра социальной защиты населения, медицинским персоналом детской и взрослой поликлиник, сотрудниками Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск и другие.

Ценный опыт представительницы североморской «Радуги» приобрели за полтора года участия в качестве партнёров проекта «Особым детям - особая забота», реализуемого североморским Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН) на средства гранта Фонда помощи детям. Суть проекта заключалась в том, что к ребёнку с особенностями развития, в целях его социальной адаптации, был представлен взрослый волонтёр-наставник. Совместные поездки в океанариум, на страусиную ферму, посещение детской библиотеки, выезд в Загородный парк, участие в спартакиаде в спорткомплексе «Богатырь», совместные занятия на территории самого КЦСОН, где днем пребывают дети с ограниченными возможностями здоровья, - всё это входило в перечень мероприятий проекта. Тогда со многими семьями, в которых растёт ребёнок-инвалид, завязались не просто деловые отношения, а дружба.

Первый самостоятельный проект местным отделением был направлен на помощь семье, где растёт ребёнок с ДЦП. Когда Алла Денисова, на тот момент заместитель руководителя местного отделения, узнала, что её подопечному мальчику нужен современный велотренажер, она инициировала благотворительную акцию проект «ФотоРадуга». Любая желающая семья могла поучаствовать в 30-минутной фотосессии за символическую плату – 1000 рублей. В эту стоимость входили и пользование фотостудией и услуги партнёров акции - визажистов, парикмахеров, фотографов, которые за свою работу не брали оплату. Копилка «ФотоРадуги» наполнилась в течение месяца. На вырученные средства был приобретен велотренажёр, на котором мальчишка в теплое время года с удовольствием совершает велопрогулки на свежем воздухе.

А несколько месяцев спустя во флотской столице в пятый раз был объявлен благотворительный марафон «Добрый Североморск». Среди благополучателей тогда впервые участвовало и североморское отделение «Радуги». Средства, полученные по итогам марафона, были направлены на приобретение средств реабилитации и лекарств для детей с ОВЗ. В следующий раз была закуплена медицинская многофункциональная кровать инвалидная коляска для молодого человека с ДЦП. Это стало возможным благодаря не только пожертвованиям североморцев, которые они клали в установленные в городских организациях специальные боксы, но и средствам, вырученным от проведения самими многодетными мамами творческих мастер-классов, розыгрышей призов в социальной сети, а также помощи североморских рукодельниц, которые пополняли копилку реализуя изделия ручной работы. Откликнулись на призыв помочь многие организации, среди которых Союз предпринимателей, профсоюз гражданского персонала Северного флота и другие. Значительную часть доброй копилки внёс кинотеатр «Планета 51». По решению его представителя Ольги Абрамовой трёхдневные сборы за киносеансы были направлены именно в денежный фонд на покупку кровати.

В 2020 году многодетные мамы из североморской радуги «Радуги» на средства марафона организовали закупку новогодних подарков детям из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детям-инвалидам. К 158 североморским мальчишкам и девчонкам из города и поселков ЗАТО лично заглянули Дед Мороз и Снегурочка, поздравив с наступающим праздником. При этом роль главных героев исполняли сами члены организации.

Благодаря прошлогоднему «Доброму Североморску» удалось вновь помочь людям с ОВЗ в приобретении лекарств и средств реабилитации, а также закупить различное оборудование, чтобы проводить для взрослых и детей мастер-классы. Печки - понадобятся для лепки из полимерной глины. Это занятие, кстати, полезно для мелкой моторики рук. Будут востребованы и закупленные швейная машинка и оверлок. Творческие мастерские планируют проводить в том числе и на платной основе, а вырученные средства направлять на развитие организации, помощь семьям с детьми, проведение социально значимых проектов и мероприятий.

Идея конкурса «Североморская краса – длинная коса» давно витала в рядах активисток, и в этом году ее удалось реализовать. Победительниц определяли в четырех возрастных номинациях, жюри учитывали красоту и длину заплетенных в косы волосы, артистизм, нарядные костюмы. Без призов не ушел никто. Предоставленные депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск косметические наборы для ухода за волосами и корзинки с цветами были вручены всем участницам конкурса. А совместное времяпрепровождение мам и дочек стало лучшим подарком в этот праздничный день.

Члены организации являются волонтёрами Единого волонтёрского центра, они участвуют в деятельности поискового объединения «Север».

Они участвовали в уборке и благоустройстве воинских захоронений, расположенных на воинском мемориальном кладбище в городе Североморске, в гарнизонах Килп-Явр, Линахамари, в перезахоронении, найденных поисковиками минувшим летом, останков краснофлотца Марии Степыревой, погибшей от ран в годы Великой Отечественной войны на полуострове Рыбачий, захоронении останков трёх воинов, погибших во время Петсамо-Киркенесской операции, солдат в районе горы Каскама, что в Печенгском районе и многих других мероприятиях, направленных на увековечивании памяти павших в годы Великой Отечественной.

Большой отклик среди североморцев получила проводимая силами членов этой организации осенью прошлого года акция «Сдай макулатуру – посади дерево». С участием школьников и детсадовцев высажено более 300 саженцев деревьев. А, чтобы закупить грунт и удобрения, собрали 2196 килограммов макулатуры и 100 килограммов пластиковых крышек.

Общественно-полезная деятельность Североморского отделения Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» не осталась незамеченной. В 2021 году организация получила из рук губернатора Мурманской области Андрея Чибиса специальный приз «Спасибо» в рамках регионального конкурса «Доброволец года».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11910-raduge-5-let/#news-gal-2