Мурманскстат интересуется условиями жизни северян

В октябре текущего года интервьюеры Мурманскстата вновь приступили к комплексному наблюдению условий жизни жителей Кольского полуострова, проживающих в городах Мурманске, Коле, Гаджиево, Североморске, Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Ковдоре, в посёлке городского типа Печенга, населённых пунктах Междуречье и Зареченск. Стать участниками комплексного наблюдения условий жизни населения предложат 459 домашним хозяйствам (в целом по России в опросах примут участие 60 тысяч домохозяйств).

Северянам будет предоставлена возможность оценить свои жилищные и бытовые условия проживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления. Гражданам в возрасте 15 лет и старше будут заданы вопросы о трудовой деятельности и условиях труда, социальном обеспечении, образовании, наличии информационных и коммуникационных средств, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, использовании свободного времени. На вопросы по детям младше 15 лет ответят их родители или опекуны. Предстоит собрать информацию о посещении ими образовательных организаций и использовании информационных технологий, о состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, социальной поддержке и отдыхе.

При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. При наличии каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: (8152) 688-591, 688-609, +7-911-310-46-66. Опрос будет проводиться с учётом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Данные, полученные от населения, носят конфиденциальный характер, разглашению не подлежат и будут использованы только в целях формирования официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских семей.

Т. Куликова, заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, напоминает, что проведение комплексного наблюдения по данной тематике осуществляется один раз в два года согласно постановлению правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 946. Подробная информация по итогам наблюдения размещена на Интернет-сайте Росстата в рубрике «Переписи и обследования\Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам\Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения».

Мурманскстат приводит некоторые итоги наблюдений за 2018 год. Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и старше, опрошенных в Мурманской области, 89 процентам нравилось жить в своём населённом пункте, при этом две трети указали на наличие различных проблем. Среди них в основном отмечалось состояние дорог, безопасность дорожного движения, плохая организация работы жилищно-коммунальных служб, загрязнённость окружающей среды.

Состояние занимаемого жилого помещения оценили на «отлично» и «хорошо» чуть больше половины опрошенных в регионе домохозяйств. При этом 53 процента домохозяйств оценили качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения, как «хорошее», а 28 процентов пользовались дополнительными устройствами для очистки питьевой воды. При наличии в домах центрального отопления 45 процентов домохозяйств пользовались дополнительными источниками тепла.

При оценке своей основной работы не вполне были удовлетворены её надёжностью 20 процентов респондентов в возрасте 15 лет и более, занятых в экономике, условиями труда – почти четверть, заработком – 41 процент.

Больше половины респондентов оценили состояние своего здоровья как хорошее и очень хорошее, а 7 процентов – как плохое и очень плохое. За амбулаторно-поликлинической помощью в медицинские организации в течение января – сентября 2018 года обращались 43 процента лиц в возрасте 15 лет и старше и 80 процентов детей в возрасте от 3 до 15 лет.