238 млн рублей направят на оснащение хирургического корпуса в СевероморскеПодведены итоги индивидуального отбора поступающих в Губернаторский лицей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.07.25 14:00

Мурманскстат изучит качество и доступность предоставляемых населению Мурманской области социальных услуг

С 19 июля по 7 августа 2025 года в Мурманской области проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, которым будет охвачено 48 тысяч домохозяйств страны. Обследование организовано Росстатом во всех субъектах Российской Федерации и проводится с периодичностью один раз в два года в рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.

Задачей проведения наблюдения является получение статистических данных о частоте и своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения, об объёмах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2023 году, в Мурманской области 91 процент родителей, дети которых обучались в 2022/2023 годах в общеобразовательной организации, были полностью или скорее удовлетворены её работой (в 2019 году – 80 процентов). Работой поликлиники, к которой прикреплены члены домохозяйства, удовлетворены в полной или не в полной мере 71 процент респондентов (в 2019 году – 72 процента). Подробная информация об итогах наблюдения размещена на сайте Росстата в разделе Главная страница/ Статистика/ Статистические обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам.

В текущем году в Мурманской области в наблюдении примут участие 440 домохозяйств, в числе которых 390 находятся в городской местности, 50 – в сельской.  Опрос будут проводить интервьюеры Мурманскстата, которые со слов респондентов заполнят бланки форм наблюдения. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. Уточнить информацию о полномочиях интервьюера можно в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-591, 688-609.

Результаты наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Меры поддержки Отделения Социального фонда по Мурманской области получают более 15320 семей нашего региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:35«Париж подождёт». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились, а инфляция увеличилась-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»