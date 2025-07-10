Мурманскстат изучит качество и доступность предоставляемых населению Мурманской области социальных услуг

С 19 июля по 7 августа 2025 года в Мурманской области проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, которым будет охвачено 48 тысяч домохозяйств страны. Обследование организовано Росстатом во всех субъектах Российской Федерации и проводится с периодичностью один раз в два года в рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.

Задачей проведения наблюдения является получение статистических данных о частоте и своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения, об объёмах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2023 году, в Мурманской области 91 процент родителей, дети которых обучались в 2022/2023 годах в общеобразовательной организации, были полностью или скорее удовлетворены её работой (в 2019 году – 80 процентов). Работой поликлиники, к которой прикреплены члены домохозяйства, удовлетворены в полной или не в полной мере 71 процент респондентов (в 2019 году – 72 процента). Подробная информация об итогах наблюдения размещена на сайте Росстата в разделе Главная страница/ Статистика/ Статистические обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам.

В текущем году в Мурманской области в наблюдении примут участие 440 домохозяйств, в числе которых 390 находятся в городской местности, 50 – в сельской. Опрос будут проводить интервьюеры Мурманскстата, которые со слов респондентов заполнят бланки форм наблюдения. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. Уточнить информацию о полномочиях интервьюера можно в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-591, 688-609.

Результаты наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.