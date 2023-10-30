Мурманскстат на один день стал территорией права для студентов

Квест «Территория права 18+» был организован в рамках социально-просветительского проекта «Конституция и Молодёжь».

Правовые знания проверяли студенты мурманских учебных заведений. Квест проходил не только в Мурманскстате, но и в зданиях других органов власти.

На площадке регионального статистического ведомства ребята участвовали в игре «Политический алфавит» и демонстрировали знания по вопросам статистики. Что удивительно, такие вопросы как: периодичность проведения переписи по рекомендациям ООН, определение понятия демографический кризис и год проведения последней Всероссийской переписи населения ‒ не вызвали у студентов трудностей.

Тимур Евгеньевич Лапин, временно исполняющий обязанности руководителя Мурманскстата, рассказал ребятам об особенностях работы ведомства, подчеркнул важность статистических данных для развития региона и пожелал удачи в прохождении испытания.

Лидером соревнования стала команда юристов Северо-Западного института.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240403%2Falbum-188169427_00%2Frev