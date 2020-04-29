Мурманскстат начал подготовку к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

В июле 2021 года в России пройдёт сельскохозяйственная микроперепись. В соответствии с российским законодательством между сельскохозяйственными переписями, но не позднее чем через пять лет после очередной из них, проводятся выборочные наблюдения в отношении отдельных объектов. Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись состоялась в 2016 году.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, проведение сельскохозяйственной микропереписи позволит обеспечить в межпереписной период органы власти всех уровней официальной статистической информацией о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза его развития и мер экономического воздействия в целях повышения эффективности сельхозпроизводства, получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится.

Микропереписи будет подлежать не менее 30 процентов сельскохозяйственных производителей. Обследование затронет юридических и физических лиц, владеющих либо арендующих, либо использующих земельные участки, на которых производится сельскохозяйственная продукция, а также имеющих сельскохозяйственных животных.

В настоящее время Мурманскстат во взаимодействии с органами местного самоуправления приступил к составлению и уточнению списков объектов переписи.

В программу переписи будут включены вопросы об использовании земли, о поголовье сельскохозяйственных животных, о производственной инфраструктуре, о финансовых условиях ведения хозяйственной деятельности (кредитование и субсидирование).

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут подведены в IV квартале 2021 года; окончательные – до конца I квартала 2023 года. Информация об итогах в целом по России и субъектам Российской Федерации будет размещаться на сайтах Росстата и Мурманскстата.